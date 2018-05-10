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КРСУ получит из областного бюджета 1 млрд рублей на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО»

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) получит из областного бюджета 1 млрд руб. на строительство конгресс-холла международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщается в документах регионального правительства.



Средства поступят в уставный капитал дочерней компании КРСУ — Уральского выставочного центра.



Изначально региональные власти планировали выделить на строительство конгресс-холла в этом году 409 млн руб. Однако затем было принято решение увеличить сумму еще на 1 млрд руб.

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