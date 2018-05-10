Новости дня
КРСУ получит из областного бюджета 1 млрд рублей на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО»
10 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) получит из областного бюджета 1 млрд руб. на строительство конгресс-холла международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщается в документах регионального правительства.
Средства поступят в уставный капитал дочерней компании КРСУ — Уральского выставочного центра.
Изначально региональные власти планировали выделить на строительство конгресс-холла в этом году 409 млн руб. Однако затем было принято решение увеличить сумму еще на 1 млрд руб.
Средства поступят в уставный капитал дочерней компании КРСУ — Уральского выставочного центра.
Изначально региональные власти планировали выделить на строительство конгресс-холла в этом году 409 млн руб. Однако затем было принято решение увеличить сумму еще на 1 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Во время «Иннопрома-2018» парковка «Экспо-центра» сможет вместить более 4 тыс. автомобилей
- Свердловские власти выделят 1,5 млрд рублей на строительство конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО»
- Чистый убыток «Екатеринбург-ЭКСПО» за 5 лет составил 2,2 млрд рублей
- Общественники проверят строительство конгресс-холла для «Екатеринбург — ЭКСПО»
- Генеральному директору ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» продлили срок полномочий