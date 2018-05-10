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МЧС приостановило работу более 150 ТРЦ и кинозалов в России из-за нарушений норм пожарной безопасности

УрБК, Москва, 10.05.2018. Грубейшие нарушения требований пожарной безопасности привели к приостановке деятельности 154 российских торгово-развлекательных центров и кинозалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России — главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Рината Еникеева.



«В целях пресечения правонарушений применены меры административного принуждения. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — сообщил Р. Еникеев.



По его словам, всего проверкам подлежат 84 тыс. объектов, в том числе свыше 10,5 тыс. ТРЦ.



«На данный момент проверено более 54 тыс. зданий, в половине из них, а это 27 тыс. объектов, выявлено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований», — пояснил Р. Еникеев.



Он уточнил, что в 15 тыс. зданий выявлено неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, более 10 тыс. эксплуатировались с неисправными системами пожарной сигнализации, системой оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции. Еще свыше 5,5 тыс. объектов не были укомплектованы первичными средствами пожаротушения, их персонал не обучен действиям при пожаре.



Р. Еникеев также отметил, что МЧС России разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей и вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче разрешений на строительство.



Напомним, проверки со стороны МЧС объектов с массовым пребыванием людей прошли по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

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