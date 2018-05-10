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Программа капремонта домов в Свердловской области выполнена на 86%

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Прокуратура Свердловской области проверила исполнение реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«Надзорные мероприятия, проведенные в I квартале 2018 года, показали, что региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы по-прежнему реализуется ненадлежащим образом. Краткосрочный план реализации программы на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением правительства Свердловской области, в полном объеме не исполнен», — говорится в сообщении.



Так, на момент проверки запланированные работы в рамках капитального ремонта завершены только в 1 тыс. 974 (86,3%) из 2 тыс. 274 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015-2017 годах.



В частности, в Екатеринбурге план выполнен на 92%, в Ивдельском и Краснотурьинском городских округах — на 87% и 94% соответственно.

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