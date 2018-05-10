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Житель Верхней Пышмы взыскал более 200 тыс. рублей с администрации города и коммунальной службы

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Верхнепышминский городской суд взыскал с администрации Верхней Пышмы и МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» более 200 тыс. руб. в пользу жителя города, автомобиль которого пострадал из-за дефекта дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В апреле 2017 года житель Верхней Пышмы, выезжая из двора дома по ул. Кривоусова на своем автомобиле Audi TT, попал в дорожно-транспортное происшествие из-за просадки дорожного покрытия. Дорожный дефект оказался длиной 1,7 м., шириной 1,2 м., глубиной 0,28 м. Автомобиль получил различные механические повреждения. Все обстоятельства ДТП были зафиксированы сотрудниками ГИБДД.



Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства без учета износа составила 186 тыс. 673 руб. Расходы по оплате услуг эксперта обошлись водителю в 15 тыс. руб. Для полного выявления повреждений автомобиля были проведены также слесарные и дефектовочные работы стоимостью в 4 тыс. 305 руб.



Мужчина обратился в Верхнепышминский городской суд с исковым заявлением к администрации Верхней Пышмы, МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства», МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Истец просил взыскать с ответчиков в общей сложности 222 тыс. 797 руб.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Так, с администрации городского округа и МКУ «Комитет ЖКХ» в равных долях взыскано: в счет погашения ущерба — 186 тыс. 673 руб., в счет возмещения расходов по оплате услуг эксперта за проведение экспертизы по определению стоимости восстановительного ремонта автомобиля — 15 тыс. руб., в счет возмещения расходов по оплате слесарных и дефектовочных работ — 4 тыс. 305 руб.



Также с каждого в равной доле взысканы суммы по оплате копирования документов, юридических услуг, за оформление нотариальной доверенности, уплата государственной пошлины. С каждой из сторон ответчика в итоге взыскано 109 тыс. 398 руб. В удовлетворении требований к МУП «Водоканал» отказано.



Не согласившись с решением суда, представитель администрации Верхней Пышмы подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение Верхнепышминского городского суда без изменения.

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