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Следственный комитет призвал свердловчан сообщать о задержках зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области призвало жителей региона жаловаться в ведомство при задержках по зарплате.



Обращение опубликовано на сайте регионального управления СК РФ.



«В случае полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев или частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев, граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, в том числе в следственные органы СК России по Свердловской области с соответствующим заявлением», — заявили в СК.



По данным Свердловскстата, на 1 апреля 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 1,5 млн руб. Однако Свердловскстат ведет статистику только по предприятиям, которые сами отчитываются перед ведомством.

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