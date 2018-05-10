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В Свердловской области вынесен приговор по делу о незаконной вырубке леса на 25 млн рублей
10 май 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Краснотурьинский городской суд вынес приговор трем местным жителям, которые были признаны виновными в незаконной вырубке леса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На скамье подсудимых находились Денис Ленючев, Роман Клепфер и Михаил Нечухрин. Как было установлено в ходе процесса, все трое незаконно вырубали деревья на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничеств. Общая сумма ущерба составила 25 млн руб.
«Сообщниками подыскивалась территория, на которой планировалось осуществить незаконную рубку леса. После этого лица, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, осуществляли незаконную рубку лесных насаждений и вывозили незаконно спиленную древесину на лесопилки частных предпринимателей, занимающихся переработкой древесины», — говорится в сообщении.
Кроме того, доказана причастность подсудимых к хищению полиэтиленовой трубы в 2016 году. Ущерб был нанесен ООО «Горные технологии» на сумму более 1,5 млн руб.
Суд признал мужчин виновными по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», а также по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Суд назначил Денису Ленючеву наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. с отбыванием в исправительной общего режима, Роману Клепферу — в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Михаилу Нечухрину (с учетом ранее вынесенного приговора 2007 года) — наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также все трое подсудимых должны будут возместить ущерб.
На скамье подсудимых находились Денис Ленючев, Роман Клепфер и Михаил Нечухрин. Как было установлено в ходе процесса, все трое незаконно вырубали деревья на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничеств. Общая сумма ущерба составила 25 млн руб.
«Сообщниками подыскивалась территория, на которой планировалось осуществить незаконную рубку леса. После этого лица, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, осуществляли незаконную рубку лесных насаждений и вывозили незаконно спиленную древесину на лесопилки частных предпринимателей, занимающихся переработкой древесины», — говорится в сообщении.
Кроме того, доказана причастность подсудимых к хищению полиэтиленовой трубы в 2016 году. Ущерб был нанесен ООО «Горные технологии» на сумму более 1,5 млн руб.
Суд признал мужчин виновными по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», а также по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Суд назначил Денису Ленючеву наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. с отбыванием в исправительной общего режима, Роману Клепферу — в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Михаилу Нечухрину (с учетом ранее вынесенного приговора 2007 года) — наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также все трое подсудимых должны будут возместить ущерб.
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