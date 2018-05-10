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В Арамили сгорело здание цеха по производству бумаги

10 май 2018 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. В городе Арамили Свердловской области сгорело здание цеха по производству бумаги, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 19.48 9 мая. На тушение пожара, которому присвоили повышенный номер сложности, спасателям потребовалось шесть часов.

«Для тушения пожара спасатели с помощью специнструмента производили вскрытие кровли здания, а пожарные с автолестницы осуществляли проливку. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня на соседние здания», — комментируют в региональном ГУ МЧС.

В результате возгорания повреждены кровля и помещения производственного цеха с готовой продукцией. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину пожара.

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