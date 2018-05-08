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За четыре месяца текущего года поступления в бюджет Свердловской области выросли на 9,9%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. За четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 74,1 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. или на 9,9% больше, чем за четыре месяца 2017 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на данные областного минфина.



Поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 6,3 млрд руб., безвозмездные перечисления из федерального бюджета — на 0,4 млрд руб.



Как пояснили в минфине, положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций.

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