Новости дня
За четыре месяца текущего года поступления в бюджет Свердловской области выросли на 9,9%
8 май 2018 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. За четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 74,1 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. или на 9,9% больше, чем за четыре месяца 2017 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на данные областного минфина.
Поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 6,3 млрд руб., безвозмездные перечисления из федерального бюджета — на 0,4 млрд руб.
Как пояснили в минфине, положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций.
Поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 6,3 млрд руб., безвозмездные перечисления из федерального бюджета — на 0,4 млрд руб.
Как пояснили в минфине, положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Доходы бюджета Свердловской области за январь-март составили 52,8 млрд рублей
- В бюджет Свердловской области за два месяца поступило 20,3 млрд рублей
- В I полугодии доходы бюджета Свердловской области выросли на 10,7 млрд рублей
- Налоговые поступления в Свердловской области выросли на 15%
- Министерство финансов Свердловской области: Динамика поступления доходов в бюджет положительная, однако ожидать значительного их увеличения пока рано