Новости дня

За четыре месяца текущего года поступления в бюджет Свердловской области выросли на 9,9%

8 май 2018 (17:04)

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. За четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 74,1 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. или на 9,9% больше, чем за четыре месяца 2017 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на данные областного минфина.

Поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет возросли на 6,3 млрд руб., безвозмездные перечисления из федерального бюджета — на 0,4 млрд руб.

Как пояснили в минфине, положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: