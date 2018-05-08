Новости дня
В Нижнем Тагиле металлурги ЕВРАЗ НТМК вышли на субботники
8 май 2018 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Металлурги ЕВРАЗ НТМК проводят субботники на улицах Нижнего Тагила и на территории комбината. На уборку за две недели вышло около 500 человек, сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.
«Ко Дню Победы молодые работники ЕВРАЗ НТМК привели в порядок территорию музея боевой славы металлургов: очистили площадь от листвы, грязи и веток, подготовили клумбы к посадке цветов, почистили и покрасили памятники комплекса. Территорию от Центральной до Комсомольской проходной по традиции убирали ветераны ЕВРАЗ НТМК», — рассказали в управлении.
Работники предприятия уберут все прилегающие к комбинату городские улицы, площадь у монумента Металлургам у подножия Лисьей горы, традиционно выйдут на субботник на территории завода-музея имени Куйбышева. На ЕВРАЗ НТМК они отчистят дороги, обочины и тротуары, подрежут и побелят деревья, покрасят бордюры и скамейки.
Как отмечают в управлении, все участники субботников обеспечены средствами индивидуальной защиты — респираторами, перчатками и сигнальными жилетами.
«Ко Дню Победы молодые работники ЕВРАЗ НТМК привели в порядок территорию музея боевой славы металлургов: очистили площадь от листвы, грязи и веток, подготовили клумбы к посадке цветов, почистили и покрасили памятники комплекса. Территорию от Центральной до Комсомольской проходной по традиции убирали ветераны ЕВРАЗ НТМК», — рассказали в управлении.
Работники предприятия уберут все прилегающие к комбинату городские улицы, площадь у монумента Металлургам у подножия Лисьей горы, традиционно выйдут на субботник на территории завода-музея имени Куйбышева. На ЕВРАЗ НТМК они отчистят дороги, обочины и тротуары, подрежут и побелят деревья, покрасят бордюры и скамейки.
Как отмечают в управлении, все участники субботников обеспечены средствами индивидуальной защиты — респираторами, перчатками и сигнальными жилетами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ НТМК направил 35 млн рублей на ремонт заводской столовой
- Сборная ЕВРАЗ НТМК по волейболу победила в «Стальном кубке Урала»
- Сотрудники предприятий ЕВРАЗа приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике
- ЕВРАЗ НТМК выделит более 250 млн рублей на ремонт ТЭЦ в Нижнем Тагиле
- ЕВРАЗ НТМК отгрузил металлопрокат на строительство элитного жилого комплекса