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В Нижнем Тагиле металлурги ЕВРАЗ НТМК вышли на субботники

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Металлурги ЕВРАЗ НТМК проводят субботники на улицах Нижнего Тагила и на территории комбината. На уборку за две недели вышло около 500 человек, сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



«Ко Дню Победы молодые работники ЕВРАЗ НТМК привели в порядок территорию музея боевой славы металлургов: очистили площадь от листвы, грязи и веток, подготовили клумбы к посадке цветов, почистили и покрасили памятники комплекса. Территорию от Центральной до Комсомольской проходной по традиции убирали ветераны ЕВРАЗ НТМК», — рассказали в управлении.



Работники предприятия уберут все прилегающие к комбинату городские улицы, площадь у монумента Металлургам у подножия Лисьей горы, традиционно выйдут на субботник на территории завода-музея имени Куйбышева. На ЕВРАЗ НТМК они отчистят дороги, обочины и тротуары, подрежут и побелят деревья, покрасят бордюры и скамейки.



Как отмечают в управлении, все участники субботников обеспечены средствами индивидуальной защиты — респираторами, перчатками и сигнальными жилетами.

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