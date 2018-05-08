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В Екатеринбурге экс-сотрудников МУПов обязали вернуть в городской бюджет 56 млн рублей
8 май 2018 (14:46)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Свердловский облсуд взыскал с бывших сотрудников муниципальных предприятий более 56 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Экс-сотрудники МУПа были осуждены ранее Орджоникидзевским районным судом. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель директора и бухгалтера. Как было установлено в суде, топ-менеджер предприятия разработал схему хищения бюджетных средств, выделяемых на школьное питание.
«С ноября 2011 по август 2013 года злоумышленники путем предоставления подложных первичных документов бухгалтерского учета, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, похитили бюджетные средства в размере более 56 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по частям 3 и 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Организация, пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере» и части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере».
Судом бывшие сотрудники муниципальных предприятий были приговорены к лишению свободы на различные сроки: от 4 лет 3 месяцев со штрафом 200 тыс. руб. до 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.
Прокурор Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в интересах муниципального образования «город Екатеринбург» обратился в суд с иском о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением муниципалитету.
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, по делу вынес решение об удовлетворении этих требований в полном объеме.
Экс-сотрудники МУПа были осуждены ранее Орджоникидзевским районным судом. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель директора и бухгалтера. Как было установлено в суде, топ-менеджер предприятия разработал схему хищения бюджетных средств, выделяемых на школьное питание.
«С ноября 2011 по август 2013 года злоумышленники путем предоставления подложных первичных документов бухгалтерского учета, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, похитили бюджетные средства в размере более 56 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по частям 3 и 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Организация, пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере» и части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере».
Судом бывшие сотрудники муниципальных предприятий были приговорены к лишению свободы на различные сроки: от 4 лет 3 месяцев со штрафом 200 тыс. руб. до 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.
Прокурор Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в интересах муниципального образования «город Екатеринбург» обратился в суд с иском о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением муниципалитету.
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, по делу вынес решение об удовлетворении этих требований в полном объеме.
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