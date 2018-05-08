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Суд рассмотрит иск о банкротстве муниципального предприятия «Арамиль-тепло»

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление МУП «Арамиль-тепло» (г. Арамиль) о признании организации несостоятельной (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 7 мая 2018 года. Общая сумма задолженности, указанная заявителем, составляет 139 млн 864 тыс. руб.



Напомним, МУП «Арамиль-тепло» зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

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