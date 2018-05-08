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Госавтоинспекция потребовала устранения 3,5 тыс. дефектов на дорогах Свердловской области
8 май 2018 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. Госавтоинспекция Свердловской области с наступлением весеннего периода усиливает надзор за состоянием улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют тем участкам автодорог, где проходят автобусные маршруты, и трассам, на которых предусмотрен высокий скоростной режим.
Так, за прошедшие две недели на устранение дефектов покрытия дорожным организациям передано более 3 тыс. 500 дорожных недостатков, выписано 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор», за грубые нарушения в содержании дорог по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» составлено 75 протоколов.
По улично-дорожной сети города Екатеринбурга составлено 11 протоколов и внесено 92 предписания на устранение имеющихся недостатков.
«В 2018 году министерством транспорта Свердловской области запланированы мероприятия по ликвидации колейности на 64 км региональных дорог. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2018 году планируется: нанесение горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 5 тыс. 453 км; ямочный ремонт автодорог площадью 423 тыс. кв. м.; приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных организаций, к действующим национальным стандартам — 216 шт.», — рассказали в пресс-службе.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют тем участкам автодорог, где проходят автобусные маршруты, и трассам, на которых предусмотрен высокий скоростной режим.
Так, за прошедшие две недели на устранение дефектов покрытия дорожным организациям передано более 3 тыс. 500 дорожных недостатков, выписано 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор», за грубые нарушения в содержании дорог по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» составлено 75 протоколов.
По улично-дорожной сети города Екатеринбурга составлено 11 протоколов и внесено 92 предписания на устранение имеющихся недостатков.
«В 2018 году министерством транспорта Свердловской области запланированы мероприятия по ликвидации колейности на 64 км региональных дорог. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2018 году планируется: нанесение горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 5 тыс. 453 км; ямочный ремонт автодорог площадью 423 тыс. кв. м.; приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных организаций, к действующим национальным стандартам — 216 шт.», — рассказали в пресс-службе.
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