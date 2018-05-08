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Чистая прибыль ММК в I квартале 2018 года выросла на 15,8%

УрБК, Магнитогорск, 08.05.2018. Чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО в I квартале 2018 года составила 279 млн долл. США, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года.



Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл., увеличившись на 23,9% в годовом выражении.

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