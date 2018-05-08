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В Екатеринбурге за нарушения норм противопожарного режима закрыли ТЦ «Марс»

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В Екатеринбурге за нарушения норм противопожарного режима закрыли торговый центр (ТЦ) «Марс» на ул. Щорса, 29. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство проводило проверку после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек.



«В помещении дебаркадерной установки здания противопожарная дверь не обеспечивает газо- дымонепроницаемость, по объекту отсутствуют сведения об испытаниях наружной пожарной лестницы, сведения (замеры) по звуковым сигналам системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Кроме того, в ряде магазинов нет вторых эвакуационных выходов, что может повлечь невозможность экстренного покидания гражданами здания при возгорании», — говорится в сообщении.



Кроме того, выявлено более 97 других нарушений в деятельности ТЦ и арендаторов, которые не могут быть устранены в кротчайшие сроки.



По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании собственников помещений здания торгового центра устранить выявленные нарушения пожарной безопасности.



Также надзорное ведомство ходатайствовало в суде о принятии обеспечительных мер в виде временного запрета эксплуатации здания до устранения самых грубых нарушений противопожарного законодательства.



Суд вынес определение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о принятии обеспечительных мер, запретив эксплуатацию здания (кроме деятельности по устранению нарушений пожарной безопасности).



Исковое заявление прокуратуры об устранении нарушений требований пожарной безопасности будет рассмотрено по существу в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

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