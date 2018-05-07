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Госдума 8 мая рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства России
7 май 2018 (17:26)
УрБК, Москва, 07.05.2018. Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства 8 мая 2018 года.
До завтрашнего дня все фракции в Госдуме должны определиться со своей позицией.
С 7 мая 2018 года после инаугурации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства. После сложения кабмином полномочий глава государств выдвинул Д. Медведева на пост главы кабинета министров.
До завтрашнего дня все фракции в Госдуме должны определиться со своей позицией.
С 7 мая 2018 года после инаугурации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев находится в статусе и.о. председателя правительства. После сложения кабмином полномочий глава государств выдвинул Д. Медведева на пост главы кабинета министров.
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