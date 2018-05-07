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Академический район Екатеринбурга отметит 73-ю годовщину Великой Победы
7 май 2018 (16:35)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 8 мая 2018 года начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
По доброй традиции, жители района проведут шествие «Бессмертного полка». Оно состоится 8 мая, во вторник, накануне праздника. Одновременно в честь знаменательной даты состоится высадка деревьев на аллеях у школ № 16, 19 и 23.
Сбор участников «Бессмертного полка» начнется в 18.00. Его маршрут пройдет по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы.
«Участники «Бессмертного полка» в Академическом понесут портреты не только тех, кто сражался на поле боя, но и тружеников тыла — ведь их вклад в победу также неоценим», — рассказали в пресс-службе.
Подвигу ветеранов будет посвящен митинг и концерт, в котором примут участие почетные гости, участники «Бессмертного полка», школьники района. В программе праздника — показательные выступления и выставка РООСО «Федерация авиамоделизма». Десятки моделей самолетов поднимутся в небо под управлением юных конструкторов. Мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ № 16 и № 19.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
По доброй традиции, жители района проведут шествие «Бессмертного полка». Оно состоится 8 мая, во вторник, накануне праздника. Одновременно в честь знаменательной даты состоится высадка деревьев на аллеях у школ № 16, 19 и 23.
Сбор участников «Бессмертного полка» начнется в 18.00. Его маршрут пройдет по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы.
«Участники «Бессмертного полка» в Академическом понесут портреты не только тех, кто сражался на поле боя, но и тружеников тыла — ведь их вклад в победу также неоценим», — рассказали в пресс-службе.
Подвигу ветеранов будет посвящен митинг и концерт, в котором примут участие почетные гости, участники «Бессмертного полка», школьники района. В программе праздника — показательные выступления и выставка РООСО «Федерация авиамоделизма». Десятки моделей самолетов поднимутся в небо под управлением юных конструкторов. Мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ № 16 и № 19.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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