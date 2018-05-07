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Житель Полевского отсудил у «Росгосстраха» более 1 млн рублей за сгоревший автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Житель Полевского через суд добился страховой выплаты от ООО «Росгосстрах» за сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Инцидент произошел в июне 2016 года в Полевском. В результате пожара сгорел автомобиль «УАЗ Patriot». Впоследствии выяснилось, что был совершен поджог. У владельца машины с августа 2015 года был заключен договор добровольного комплексного страхования транспортного средства.



На следующий день после пожара он обратился в СК «Росгосстрах». В компании отказались выплачивать деньги, сославшись на отсутствие осмотра автомобиля. Представители компании заявили, что «после пожара наступил страховой случай по риску «ущерб». Вместе с тем, как следует из экспертного заключения, автомобиль практически был уничтожен огнем.



Получив отказ в выплате, автовладелец обратился в Полевской городской суд, требуя взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» страховую выплату в размере 750 тыс. руб., неустойку в размере страховой премии — 33 тыс. 675 руб. а также, компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. руб. Суд взыскал с компании более 1 млн руб. В эту сумму был включен штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (200 тыс. руб.), судебные расходы по оплате услуг оценщика (15 тыс. руб.).



ПАО СК «Росгосстрах» попыталось обжаловать решение первой инстанции в Свердловском облсуде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила постановление Полевского городского суда без изменения.

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