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В 2018 году ПНТЗ на 20% увеличит инвестиции в природоохранные мероприятия
7 май 2018 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) в 2018 году увеличит на 20% инвестиции в природоохранные мероприятия, объем которых составит более 80 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
ПНТЗ планирует реализовать проекты по реконструкции очистных сооружений, организации системы мониторинга дымовых газов и полной замене совтолосодержащего оборудования.
Крупнейшим экологическим проектом станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.
Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.
Масштабной акцией по охране окружающей среды стало проведение субботника на территории Первоуральска. Наводить порядок на улицах города вышли несколько десятков единиц уборочной техники и около 3 тыс. сотрудников.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 годы. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждается признанием экспертных сообществ. В 2017 году предприятие получило более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», и одним из первых в Свердловской области получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
ПНТЗ планирует реализовать проекты по реконструкции очистных сооружений, организации системы мониторинга дымовых газов и полной замене совтолосодержащего оборудования.
Крупнейшим экологическим проектом станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.
Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.
Масштабной акцией по охране окружающей среды стало проведение субботника на территории Первоуральска. Наводить порядок на улицах города вышли несколько десятков единиц уборочной техники и около 3 тыс. сотрудников.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 годы. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Эффективная деятельность ПНТЗ в сфере охраны окружающей среды подтверждается признанием экспертных сообществ. В 2017 году предприятие получило более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», и одним из первых в Свердловской области получило сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
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