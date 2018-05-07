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ММК в текущем году высадит в Магнитогорске 1,5 тыс. деревьев
7 май 2018 (10:40)
УрБК, Магнитогорск, 07.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2018 году высадит в Магнитогорске 1,5 тыс. деревьев. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
ММК уже не в первый раз участвует в масштабном озеленении городских территорий. В прошлом году благодаря ММК на территории образовательных учреждений была высажена 1 тыс. деревьев. Акция, инициированная руководством комбината, получила название «Тысяча деревьев — детям». Идея пришлась по душе, и в этом году принято решение продолжить озеленение школ и детских садов. Но саженцев в этом сезоне высадят больше — 1,5 тыс. Старт посадкам дан на территории школы № 10 им. В. П. Поляничко, куда доставили 45 молодых деревьев остролистного клёна.
Помочь старшеклассникам высадить деревья пришли почетные гости — генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Сергей Бердников, который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за такой подарок городу.
«Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где ещё нужно посадить деревья, а значит, это доброе дело будем продолжать. Раньше усилия были направлены на территорию предприятия, рекультивацию горы Магнитной. Потом решили, что такую работу нужно проводить и на правом берегу», — сказал Павел Шиляев.
Высаживать деревья будут в два этапа. Около 300 саженцев от ММК из 1,5 тыс. украсят город весной. Остальные — осенью. В основном саженцы будут укоренять в правобережной части Орджоникидзевского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. Тысяча деревьев будет высажена на территории социальных объектов, еще 500 — вдоль улично-дорожной сети.
Как отметил глава города Сергей Бердников, важно, что предприятие не только закупает саженцы, но и обеспечивает их грамотную посадку и дальнейшее содержание, уход, что увеличивает шансы на приживаемость деревьев.
ММК уже не в первый раз участвует в масштабном озеленении городских территорий. В прошлом году благодаря ММК на территории образовательных учреждений была высажена 1 тыс. деревьев. Акция, инициированная руководством комбината, получила название «Тысяча деревьев — детям». Идея пришлась по душе, и в этом году принято решение продолжить озеленение школ и детских садов. Но саженцев в этом сезоне высадят больше — 1,5 тыс. Старт посадкам дан на территории школы № 10 им. В. П. Поляничко, куда доставили 45 молодых деревьев остролистного клёна.
Помочь старшеклассникам высадить деревья пришли почетные гости — генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Сергей Бердников, который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за такой подарок городу.
«Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где ещё нужно посадить деревья, а значит, это доброе дело будем продолжать. Раньше усилия были направлены на территорию предприятия, рекультивацию горы Магнитной. Потом решили, что такую работу нужно проводить и на правом берегу», — сказал Павел Шиляев.
Высаживать деревья будут в два этапа. Около 300 саженцев от ММК из 1,5 тыс. украсят город весной. Остальные — осенью. В основном саженцы будут укоренять в правобережной части Орджоникидзевского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. Тысяча деревьев будет высажена на территории социальных объектов, еще 500 — вдоль улично-дорожной сети.
Как отметил глава города Сергей Бердников, важно, что предприятие не только закупает саженцы, но и обеспечивает их грамотную посадку и дальнейшее содержание, уход, что увеличивает шансы на приживаемость деревьев.
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