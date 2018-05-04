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Доходы бюджета от поступлений ФТС с начала 2018 года выросли почти на четверть

4 май 2018 (17:37)

УрБК, Москва, 04.05.2018. Доходы, перечисляемые в бюджет Федеральной таможенной службой (ФТС) России, в январе-феврале 2018 года выросли на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах ФТС.

За указанный период в бюджет страны от таможенных органов поступило 1,67 трлн руб. В январе-апреле 2017 года эта сумма составляла 1,3 трлн руб.

За прошлый месяц со стороны ФТС было перечислено в казну 475,8 млрд руб.

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