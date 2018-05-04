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Совфед выступил против предложенного Минфином налога для самозанятых

УрБК, Москва, 04.05.2018. В Совете Федерации раскритиковали предложения Минфина ввести новый налог на профессиональную деятельность самозанятых и предпринимателей без наемных работников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.



По словам В. Рязанского, предложению Минфина не хватает эффективных мер, которые будут стимулировать граждан выходить из тени.



«Обязательно сочетание кнута и пряника должно быть в этих действиях. Предложение, конечно, нужно рассматривать. Естественно, оно в определенной степени интересно, но дьявол, как всегда, в деталях», — цитирует сенатора агентство.



Он напомнил, что в Совфеде прорабатывается законопроект о патентной системе для самозанятых.



«Наша коллегиальная точка зрения, что патенты — все-таки более простая модель взаимоотношений с гражданами из категории самозанятых», — сказал В. Рязанский.



В то же время он не исключил вероятность синтеза идеи Минфина о специальном налоге и патентной системы. По его словам, в верхней палате парламента намерены в этом году разрешить вопрос с налогообложением самозанятых.



По разным оценкам, в России около 10 млн человек так или иначе подпадают под категорию самозанятых, в том числе это сиделки, няни, домработницы и репетиторы. Подавляющее большинство не платит налоги и взносы в фонды обязательного медицинского и социального страхования, однако пользуется социальной инфраструктурой. В 2017 году в России были введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых, чтобы простимулировать их выйти из тени.



Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что ведомство разрабатывает предложение по введению нового налога, который заменит НДФЛ самозанятым. Ставку налога предлагается определить в 3% при оказании услуг физлицам и в 6% — юрлицам.

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