Новости дня

ММК стал площадкой регионального конкурса по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 04.05.2018. В Магнитогорске на базе первичной профорганизации Группы ММК прошел региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба организации.



«В канун всемирного Дня охраны труда город металлургов собрал работников предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) региона — лучших специалистов служб охраны труда и уполномоченных ГМПР по охране труда. Представители работодателя и профсоюза показали не только высший уровень знаний и навыков, но и умение работать в команде, и внутреннее понимание важности охраны труда», — рассказали в пресс-службе.



В Магнитку приехали представители горных и металлургических предприятий Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша, Бакала. Достойную конкуренцию им составили команды предприятий Магнитогорска, включая самую представительную делегацию Группы ММК.



«Мы не впервые проводим такие конкурсы. Они дают положительный опыт. И Магнитогорский металлургический комбинат не случайно в этот раз выбран местом проведения. Здесь очень высоко поставлена работа по охране труда именно в рамках соцпартнерства, и она эффективна. Поэтому такую работу нужно развивать», — пояснил председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов.



Отметим, что руководство и первичная профорганизация Группы ММК сегодня качественно меняют подходы в охране труда, реализуют новые программы и проекты. Один из проектов — открытый недавно уникальный учебно-тренировочный полигон «Школа безопасности», который стал главной площадкой конкурса. Здесь прошли три из четырех его этапов: оказание первой помощи пострадавшему, использование средств индивидуальной защиты и теоретическая часть — компьютерное тестирование. Еще один этап прошел непосредственно на производстве — в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) «МРК».



Кроме этого, в рамках программы конкурса участникам предоставили возможность посетить производство ММК: они ознакомились с условиями труда в доменном цехе и листопрокатном цехе № 11.



«Уверен, что проведение подобного мероприятия является своевременным и актуальным для всех предприятий ГМК. К этому нас подталкивает ситуация с производственным травматизмом. К сожалению, нам не удается предотвратить несчастные случаи на производстве, в том числе и смертельные. Поэтому найти новые формы воздействия на ситуацию очень важно. Проведение такого конкурса способствует развитию синергии, которую можно и нужно получать от совместных усилий в сфере охраны труда сторон социального партнерства», — сказал председатель ППО Группы ММК Борис Семенов.



После тщательного анализа результатов экспертное жюри выявило лучшие команды в каждом из этапов. По сумме баллов персонально отмечены лучшие специалисты по охране труда и уполномоченные, победные первые места в этом зачете присуждены соответственно Ринату Раимову («ММК-Метиз») и Светлане Сысоевой (магнитогорский трест «Водоканал»). Главные командные призы завоевали представители «Трубодетали» Андрей Ломтев и Вадим Качкайкин (III место), команда Горно-обогатительного производства ММК Артур Кагарманов и Андрей Ямщиков (II место) и работники «Объединенной сервисной компании» (Группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов (I место). Всем победителям положением о конкурсе предусмотрены денежные премии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: