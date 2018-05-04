Новости дня

В Екатеринбурге суд приговорил владельца «резиновой» квартиры к году лишения свободы условно

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Мировой судья судебного участка № 3 Орджоникидзевского района Екатеринбурга вынес обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в фиктивной постановке на учет 26 иностранных граждан — преимущественно уроженцев стран ближнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, органами дознания отдела полиции № 15 ведомства было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает, в том числе, в качестве наказания три года лишения свободы.



По версии правоохранителей, ранее судимый за преступление имущественного характера безработный местный житель в период с ноября по 8 декабря 2017 года за вознаграждение поставил на учет 26 мигрантов в своей квартире дома № 26 на бульваре Культуры. При этом фактически жилое помещение иностранцам не предоставлялось.



По окончании расследования уголовного дела оно было передано из полиции в мировой суд Орджоникидзевского района для рассмотрения по существу.



Приговором судьи екатеринбуржец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: