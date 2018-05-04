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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов за оборот санкционных товаров

УрБК, Москва, 04.05.2018. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, подразумевающий введение штрафов за несоблюдение запрета на оборот санкционной продукции в стране, за исключением случаев их приобретения гражданами для личных нужд. Соответствующая информация опубликована в базе данных нижней палаты парламента.



Согласно документу, в случае принятия закона штраф для физических лиц за его несоблюдение может составить от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 70 до 100 тыс. руб. Также предусмотрена конфискация товара.



Полномочиями на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел.



Как указано в пояснительной записке к законопроекту, под оборотом санкционных товаров в России понимается их перевозка, маркировка, хранение, переработка, сортировка, использование для производственных нужд, а также совершение любых видов сделок с такими товарами.



Также авторы законопроекта отмечают, что порядок применения запрета на оборот санкционной продукции и порядок распоряжения такими товарами в случае их обнаружения определяются правительством РФ одновременно с введением данного запрета.

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