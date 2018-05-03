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Роспотребнадзор оштрафовал магазин «Монетка» в Екатеринбурге на 100 тыс. рублей
3 май 2018 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Элемент-Трейд» (владелец торговой сети «Монетка») на 100 тыс. руб. за продажу промышленных товаров без обязательной маркировки.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проверки по жалобе гражданина специалисты обнаружили, что в магазине по адресу улица Машиностроителей, 75 продаются товары без соответствующей маркировки и информации для потребителя (детская кукла-игрушки и резиновые мужские сапоги без маркировки с обязательной информацией).
Инспекторы надзорного органа выписали компании штраф за нарушение прав потребителей, однако торговая организация оспорила решение Роспотребнадзора в Арбитражном суде Свердловской области. Суд отказал компании в удовлетворении заявленных требований. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проверки по жалобе гражданина специалисты обнаружили, что в магазине по адресу улица Машиностроителей, 75 продаются товары без соответствующей маркировки и информации для потребителя (детская кукла-игрушки и резиновые мужские сапоги без маркировки с обязательной информацией).
Инспекторы надзорного органа выписали компании штраф за нарушение прав потребителей, однако торговая организация оспорила решение Роспотребнадзора в Арбитражном суде Свердловской области. Суд отказал компании в удовлетворении заявленных требований. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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