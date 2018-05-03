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В Свердловской области 27,6% безработных больше года не могут найти работу
3 май 2018 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В Свердловской области 27,6% зарегистрированных безработных больше одного года не могут найти работу, говорится в материалах Свердловскстата.
«По данным выборочного обследования рабочей силы, средняя продолжительность поиска работы безработными в I квартале 2018 года составила 7,1 месяца. Наибольшая доля безработных (53,5%) имела продолжительность безработицы от 1 до 6 месяцев. Не имели работы более одного года (хроническая безработица) 27,6% безработных», — говорится в исследовании.
Всего на конец марта 2018 года в регионе официально зарегистрировано 25,7 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2% к численности рабочей силы. Еще 17 тыс. человек трудоустроены, но вместе с тем незаняты на рынке труда.
«По данным выборочного обследования рабочей силы, средняя продолжительность поиска работы безработными в I квартале 2018 года составила 7,1 месяца. Наибольшая доля безработных (53,5%) имела продолжительность безработицы от 1 до 6 месяцев. Не имели работы более одного года (хроническая безработица) 27,6% безработных», — говорится в исследовании.
Всего на конец марта 2018 года в регионе официально зарегистрировано 25,7 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2% к численности рабочей силы. Еще 17 тыс. человек трудоустроены, но вместе с тем незаняты на рынке труда.
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