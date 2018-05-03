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Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика для ЧМ-2018 за 13,5 млн рублей
3 май 2018 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для обслуживания маршрутов Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Как следует из документации к аукциону, победитель конкурса должен иметь 60 низкопольных автобусов различного класса вместимости. С 14 июня по 15 июля 2018 года транспортные средства будут использоваться в качестве шаттлов для обслуживания 13 маршрутов.
Предлагаемая цена аукциона составляет 13,5 млн руб. Деньги будут перечислены из федерального бюджета.
Как следует из документации к аукциону, победитель конкурса должен иметь 60 низкопольных автобусов различного класса вместимости. С 14 июня по 15 июля 2018 года транспортные средства будут использоваться в качестве шаттлов для обслуживания 13 маршрутов.
Предлагаемая цена аукциона составляет 13,5 млн руб. Деньги будут перечислены из федерального бюджета.
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