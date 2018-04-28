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Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «АДС Групп» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Строительная компания «АДС Групп» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 26 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Солярис», сумма исковых требований составляет 955 тыс. руб.



Напомним, ООО Строительная компания «АДС Групп» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

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