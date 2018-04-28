Киоски выставят на торги

В Екатеринбурге с 2019 года планируется изменить порядок предоставления мест для нестационарных объектов торговли. Новые правила направлены на упорядочивание размещения павильонов и киосков в городе. В настоящее время в этой сфере предпринимательства наблюдается хаос, с которым администрация города не может справиться на протяжении последних шести лет.Напомним, что еще в 2012 году власти Екатеринбурга разработали и утвердили схему размещения нестационарных объектов торговли. Не попавшие в нее ларьки и киоски объявлялись вне закона и подлежали вывозу с улиц города. Председатель комитета по товарному рынку администрации муниципалитета Елена Чернышева шесть лет назад заявляла, что ежегодно число мест в схеме будет сокращаться.В идеале, как говорила тогда Е. Чернышева, в центре Екатеринбурга через несколько лет не должно было остаться никаких киосков, кроме точек по продаже цветов, прессы и мороженого. После этого власти Екатеринбурга планировали взяться за отдаленные районы города. На периферии предприниматели могли сохранить павильоны в местах, где отсутствуют стационарные магазины. Однако к 2015 году проект зачистки города от нестационарных объектов торговли фактически был приостановлен.«Сами планы не изменились, но их не позволяет реализовать закон, — объяснила 27 апреля Елена Чернышева на брифинге. — Правительство Свердловской области выпустило постановление, которое ограничило нас в праве исключать объекты из схемы размещения даже в случае изъятия земельного участка для муниципальных нужд. Даже в случае, если место размещения перестало соответствовать требованиям законодательства, мы обязаны предоставить предпринимателям компенсационное место».Процесс демонтажа нелегальных объектов торговли в последнее время также застопорился. До 2016 года муниципалитет относительно успешно «воевал» с киосками в сопровождении полиции. Однако, по словам Е. Чернышевой, после привлечения одного из полицейских к ответственности за «неправомочные действия» органы внутренних дел фактически самоустранились от сотрудничества. Вся работа полиции свелась к оформлению бумаг.По словам председателя комитета по товарному рынку, эффект от такой деятельности сотрудников МВД оказался «нулевой». Как писал УрБК, ранее работа полиции в борьбе с нелегальными киосками стала поводом для критики со стороны прокурора города Светланы Кузнецовой. Администрация Екатеринбурга перестала рассчитывать на помощь полиции с декабря 2017 года, призналась председатель комитета по товарному рынку.В итоге с 2015 года проект по сокращению числа торговых павильонов в Екатеринбурге пребывает в замороженном состоянии. Как ожидает Е. Чернышева, ситуация может измениться в 2019 году после выхода постановления, над которым в настоящее время работают в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО).Представитель горадминистрации не располагает на сегодня информацией, позволит ли этот документ расширить или сократить схему размещения. Власти Екатеринбурга на 2017-2018 годы согласовали предпринимателям 2 тыс. 645 мест для установки киосков. Сверх этого с начала 2018 года муниципалитет получил более 1,6 тыс. новых заявок. Из них 90% — на площадки, где уже стоят торговые точки.В существующей редакции проекта постановления предполагается, что администрация Екатеринбурга получит право отторговывать на аукционе места в схеме размещения. Но эти правила коснутся только тех предпринимателей, которые заключили договор аренды после 2015 года. По оценке Елены Чернышевой, через аукцион должны пройти около 40% от общего количества площадок. Владельцев точек, которые занимают остальные участки, это не должно коснуться. Вместе с тем председатель комитета по товарному рынку акцентировала внимание на том, что документ еще прорабатывается.Условие для победы в аукционе, согласно проекту, будет одно — максимальная цена, предложенная за участок. Других требований, как в случае с тендерами на автобусные маршруты, предъявляться не будет. Но после победы предпринимателю придется согласовывать проект павильона с учетом градостроительных норм, благоустройства, а также концепции внешнего вида, которая была утверждена в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.В настоящее время администрация Екатеринбурга внедряет эту концепцию в зоне притяжения Центрального стадиона (это порядка 80 торговых павильонов). По словам Е. Чернышевой, процесс носит добровольный характер.«Специалисты отдела по потребительскому рынку и комитета по товарному рынку с каждым отдельным владельцем павильона, остановки встречаются и говорят: «Вы сами видите, что город развивается, город хорошеет, и эти бараки уже не годятся». То есть все исключительно путем договора», — сказала председатель комитета по товарному рынку, уточнив, что городские власти не располагают инструментами воздействия на бизнесменов, отказавшихся от изменения внешнего вида павильона.Все детали новых правил, которые разрабатываются в МУГИСО, станут известны через несколько месяцев. В существующей версии документа ясно только то, как предприниматели будут получать места в схеме размещения. Однако по остальным условиям неуверенность сохраняют в самом комитете по товарному рынку. По крайней мере, сама Е. Чернышевская посчитала частичное отторговывание мест нарушением конкуренции.Правила согласования киосков с администрацией города на сегодняшний день изображены схематично. С одной стороны, власти города не могут применить санкции к тем, кто не будет соблюдать требования к внешнему виду павильонов. С другой, муниципалитет вряд ли смирится с неподчинением генеральной линии.Вопросы согласования киосков и проведения аукционов отходят на второй план на фоне тенденции по возвращению полномочий горадминистрации. МУГИСО в настоящее время занимается разработкой концепции в связи с наличием у ведомства полномочий по распределению неразграниченных земель. Однако в случае возврата контроля над этими участками властям Екатеринбурга муниципалитет получит право полностью поменять правила распределения мест в схеме размещения. В этом случае и требования к владельцам могут кардинально измениться.