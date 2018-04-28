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Росприроднадзор через суд пытается взыскать с ЕМУП «Спецавтобаза» 162,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу подал в суд на ЕМУП «Спецавтобаза», чтобы взыскать около 164,2 млн руб.



Как сообщает надзорный орган, иск в Арбитражный суд Свердловской области подан 19 апреля 2018 года с задолженностью предприятия по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Первое заседание прошло 26 апреля, суд перенес его на 30 мая 2018 года.



Напомним, ЕМУП «Спецавтобаза» выиграло конкурс на выполнение обязанностей регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области, к которой отнесен и Екатеринбург. К новым обязанностям предприятие официально приступит с 1 июля 2018 года, а в августе руководство МУПа намерено сменить организационно-правовую форму.

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