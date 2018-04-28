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«Уральские авиалинии» предлагают весенние скидки на рейсы из Самары в Тель-Авив

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам воспользоваться выгодным предложением на рейсы из Самары в Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Только с 28 апреля по 20 мая 2018 года при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании действует скидка 7%. Акция действительна на вылеты с 28 апреля по 30 июня 2018. Билеты уже в продаже.



«Тель-Авив — город, который никогда не спит и носит неофициальный статус одной из лучших столиц клубной жизни. Практически круглый год в Израиле прекрасная погода, которая позволяет отдыхать на пляжах, осматривать достопримечательности, гулять по базарам, посещать клубы, рестораны и культурные мероприятия. Так, 27 апреля стартует Иерусалимская велогонка GFNY, в которой могут поучаствовать все желающие. А в начале мая состоится традиционное музыкальной событие — фестиваль фолка и блюза «Лестница Иакова» в Галилее. Дважды в год — весной и зимой — праздник народной музыки собирает настоящих ценителей британского и американского фолка, кантри и блюза со всего мира», — рассказали в пресс-службе.



Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com.

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