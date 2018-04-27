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На ЕВРАЗ НТМК по итогам конкурсов профмастерства выбрали лучших молодых работников

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. На ЕВРАЗ НТМК завершились конкурсы профессионального мастерства. За звание «Лучший молодой рабочий» боролось 200 сотрудников комбината, сообщает пресс-служба компании.



Соревнования проходили среди слесарей-ремонтников, машинистов кранов, водителей грузовых автомобилей, токарей, помощников машиниста тепловоза, вальцовщиков. Впервые лучшего определили среди разливщиков стали. По традиции участники ответили на теоретические вопросы, затем выполнили практическое задание.



Вальцовщики перестраивали клеть с выпуска одного вида продукции на другой. Слесари-ремонтники по чертежу восстанавливали подшипниковый узел и демонстрировали умение работать с современными приборами. Машинисты кранов перемещали колесо на крюке крана по сложной траектории — через лабиринт из стоек и лент, затем нанизывали его на металлическую стойку. Водители выполняли восемь упражнений, в том числе змейку задним ходом, параллельную парковку, колею. Токари комбината вытачивали ось нестандартных размеров, помощники машиниста определяли неисправность в локомотиве. Разливщики стали готовили промежуточный ковш к подаче металла на МНЛЗ, вырезали пробу из стального слитка для химического анализа.



«Конкурсы профессионального мастерства дают возможность молодежи раскрыть свой потенциал. На комбинате сегодня трудится более 3 тысяч работников в возрасте до 35 лет, для нас очень важно дать им возможность проявить себя. Именно этим сотрудникам предстоит защищать честь комбината на конкурсах областного и федерального уровней», — отметила и.о. директора по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко.



Победителями конкурсов стали слесарь-ремонтник доменного цеха Артем Камалетдинов, вальцовщик крупносортного цеха Максим Шутов, машинист крана цеха объединенных адъюстажей Анатолий Мельдяшов, разливщик стали конвертерного цеха Павел Ширшов, помощник машиниста тепловоза Никита Бобриков, токарь цеха по ремонту металлургического оборудования № 3 Степан Высоких. Лучше всех на теоретические вопросы среди водителей ответил работник колонны технологических перевозок Владимир Попов. Он же во время практических упражнений не допустил ни одной ошибки и единственный не уронил элементы полосы препятствий.



Конкурсы профессионального мастерства проводят на ЕВРАЗ НТМК уже несколько десятилетий. Все лауреаты получат денежную премию и благодарственные письма, а победители представят ЕВРАЗ НТМК на корпоративном конкурсе профмастерства в Новокузнецке.

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