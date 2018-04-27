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Потребительские цены в уральском регионе в марте выросли на 2%
27 апрель 2018 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. В марте 2018 года инфляция в уральском регионе составила 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.
В январе 2018 года годовая инфляция на Урале составила 1,8%, в феврале — 2%.
«В марте наблюдался незначительный рост цен на платные услуги. Наибольший вклад внес рост цен на услуги пассажирского транспорта. В то же время замедлению инфляции услуг способствовал меньший темп роста стоимости жилищных услуг по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Отметим, что ЦБ ведет статистику по семи уральским регионам. Это Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан.
В январе 2018 года годовая инфляция на Урале составила 1,8%, в феврале — 2%.
«В марте наблюдался незначительный рост цен на платные услуги. Наибольший вклад внес рост цен на услуги пассажирского транспорта. В то же время замедлению инфляции услуг способствовал меньший темп роста стоимости жилищных услуг по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Отметим, что ЦБ ведет статистику по семи уральским регионам. Это Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан.
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