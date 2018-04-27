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Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области в I квартале выросло на 13,7%
27 апрель 2018 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области в I квартале 2018 года составило 111 тыс.126 единиц, что на 13,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России число выданных кредитов в I квартале составило 3,57 млн единиц (плюс 8,6%).
«На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В целом по России число выданных кредитов в I квартале составило 3,57 млн единиц (плюс 8,6%).
«На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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