Новости дня

Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области в I квартале выросло на 13,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области в I квартале 2018 года составило 111 тыс.126 единиц, что на 13,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России число выданных кредитов в I квартале составило 3,57 млн единиц (плюс 8,6%).



«На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: