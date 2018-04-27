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«Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила тарифы на перелеты по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Стоимость авиабилетов составляет от 6 тыс. 900 руб. в одну сторону и от 12 тыс. 852 руб. за полет туда-обратно, включая все сборы. Совершить покупку по выгодной цене и осуществить перелет можно до 27 мая 2018 года.



«Полеты из Барнаула в столицу выполняются ежедневно. Данный рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ. Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в 500 руб. при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю», — говорится в сообщении.



Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

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