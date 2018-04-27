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Администрация Екатеринбурга начинает реконструкцию балконов жилых домов к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение работ по ремонту балконных конструкций многоквартирного дома на Крылова, 26, который находится на основном пути следования клиентских групп FIFA. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



Работы запланированы в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.



Начальная цена контракта составляет 215,6 тыс. руб. Согласно его условиям, подрядчик должен будет демонтировать обшивку балконов, удалить с трех балконов решетки, а с двух — оконные блоки. Их планируют заменить на новые однокамерные окна на алюминиевом профиле и обшить балконы оцинкованным профнастилом.



Все работы должны быть завершены до 10 июня.



Напомним, ранее администрация Екатеринбурга утвердила перечень адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых необходимо привести в соответствие требованиям, установленным городскими правилами благоустройства в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список гостевых маршрутов попали 2 тыс. 065 объектов, которые расположены во всех районах Екатеринбурга.

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