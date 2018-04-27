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Екатеринбургская таможня в I квартале пополнила федеральный бюджет на 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Екатеринбургская таможня в I квартале 2018 года перечислила в федеральный бюджет 7 млрд руб., что в 1,6 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.



«За отчетный период экспортно-импортные операции осуществляли 1 тыс. 234 участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в аналогичном периоде 2017 года — 1 тыс. 079. Ими подано 20,5 тыс. деклараций на товары (в I квартале 2017 года — 17,6 тыс.). Количество импортных деклараций составило 7,5 тыс., экспортных — 13 тыс.», — говорится в сообщении Екатеринбургской таможни.



В сравнении с прошлогодними показателями таможенной статистикой зафиксирован рост по всем видам поставок. Так, по сравнению с прошлым годом, количество оформленных деклараций на товары выросло на 16%, стоимость перемещенных товаров — на 18%, число участников ВЭД — на 14%.



Продукция уральских предприятий экспортировалась в 92 страны мира, импортная продукция ввозилась из 83 стран; по сравнению с прошлым годом количество стран-экспортеров увеличилось на 3%, а стран-импортеров — почти на 4%.

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