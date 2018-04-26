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Здание филиала Уральского колледжа строительства выставлено на торги за 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на продажу здания Карпинского филиала ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (УКСАП).



Согласно данным Фонда имущества, площадь объекта превышает 1,6 тыс. кв. м. Начальная цена предмета торгов составляет 14 млн 0,59 тыс. руб.



Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 апреля по 28 мая в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу улица Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок). Сам аукцион пройдет 30 мая 2018 года.

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