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Здание филиала Уральского колледжа строительства выставлено на торги за 14 млн рублей

26 апрель 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на продажу здания Карпинского филиала ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (УКСАП).

Согласно данным Фонда имущества, площадь объекта превышает 1,6 тыс. кв. м. Начальная цена предмета торгов составляет 14 млн 0,59 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 апреля по 28 мая в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу улица Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок). Сам аукцион пройдет 30 мая 2018 года.

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