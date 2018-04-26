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Представители КНР заняли все площади в Екатеринбурге в рамках российско-китайского ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Участники российско-китайского ЭКСПО со стороны КНР заняли все площади, предоставленные им в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Для участия в мероприятии представителям Китая в уральской столице выделили 5 тыс. кв. м. После заполнения всей площади заявки от предпринимателей продолжают поступать.



«В этом году ЭКСПО заточено под партнерство регионов, и мы связываем с этим большие надежды, поскольку выставка проходит под лозунгом «Новый старт, новые возможности, новое будущее». Судя по регистрации, предприятия Китая будут представлены на очень высоком уровне и отразят самые актуальные точки сотрудничества», — прокомментировал подготовку к выставке замглавы министерства коммерции КНР Фу Цзын Фу Цзын.



Российско-китайское ЭКСПО в Екатеринбурге пройдет с 9 по 12 июля 2018 года и станет пятым по счету. Ожидается, что в его работе примут участие официальные и деловые представители девяти регионов КНР. Среди них: Гуандун, Внутренняя Монголия, Ляонин, Хейлунцзян, Шаньси и другие территории. Региональным партнером выставки выступит город центрального подчинения Чунцин. Свердловская область в рамках регионального трека проведет масштабную деловую биржу контактов, участниками которой станут порядка 700 предприятий России и Китая.

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