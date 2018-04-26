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Правительство РФ предложило повысить госпошлину за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 26.04.2018. Правительство РФ предлагает повысить размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.



Кроме того, документ увеличивает госпошлину за выдачу загранпаспорта нового образца для детей младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Речь идет о биометрических загранпаспортах, рассчитанных на 10 лет. Госпошлина за выдачу загранпаспорта старого образца сейчас составляет 2 тыс. руб. для взрослых и 1 тыс. руб. для детей до 14 лет.



Также правительство РФ предлагает повысить госпошлину за выдачу свидетельства о госрегистрации транспортных средств (ТС). За изготовление документа из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения госпошлина составит 1,5 тыс. руб. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит 3 тыс. руб.



«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1 тыс. 054,39 руб.). Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тыс. руб. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд руб.», — говорится в пояснительной записке.

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