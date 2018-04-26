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Предприятия в Каменске-Уральском в апреле-мае сократят 136 человек
26 апрель 2018 (17:20)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В апреле и мае 2018 года предприятия в Каменске-Уральском планируют сократить 136 сотрудников. Об этом сообщает местное издание «Новый Каменск» со ссылкой на данные центра занятости.
28 сотрудников высвободится по итогам апреля, 108 — в мае.
По данным на 1 апреля, на учете в центре занятости состояли 1 тыс. 679 человек. При этом предложить им могут 1 тыс. 625 вакансий.
28 сотрудников высвободится по итогам апреля, 108 — в мае.
По данным на 1 апреля, на учете в центре занятости состояли 1 тыс. 679 человек. При этом предложить им могут 1 тыс. 625 вакансий.
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