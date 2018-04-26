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Снегопад отодвинул посевную
26 апрель 2018 (17:29)
В Свердловской области посевная кампания может начаться позже из-за снегопада, обрушившегося на Екатеринбург 24-25 апреля 2018 года. Вместе с тем фермеры рады внезапной непогоде — поля получили дополнительную влагу непосредственно перед севом. По данным синоптиков, температура ниже нормы и дождливые дни задержат оттаивание почвы после снегопада. В конечном итоге поздний сев может сказаться на урожае.
В результате снегопада в Екатеринбурге 24 апреля 2018 года выпала половина месячной нормы осадков. Как рассказала УрБК начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк, больше всего от циклона пострадал Екатеринбург и его окрестности.
«В общем-то, большая часть снега в районе города и 30 км от него выпала. На остальной территории от 2 до 10 см снега выпало. С одной стороны, осадки благоприятны, потому что у нас будет влаги достаточно. Но именно для начала посевной кампании — это сдерживающий фактор. Температура ниже нормы идет где-то градуса на два, местами, может и на четыре градуса, это тоже задержит начало полевых работ. Пока снег растает, естественно, верхний слой почвы переувлажнится, плюс в дальнейшем в ближайшие дни ожидаются дожди. Поэтому оттаивание и подсыхание почвы будет сдерживаться. Конечно, посевная отодвинется на некоторое время», ― прокомментировала Л. Саваринюк.
Напомним, ранее эксперты уже предупреждали о том, что в этом году посевная кампания начнется на несколько дней позже среднелетних значений. В конечном счете каждый день может повлиять на урожай, отмечает Людмила Саваринюк.
«По нашему прогнозу старт посевной был запланирован на первую декаду мая, пока мы сдвига из-за снегопада не даем. Но вы знаете, весной день кормит год. Опоздание с севом даже на один день уже ведет к снижению урожая. Поэтому, конечно, не очень благоприятно, что такая погода сейчас. Но все будет зависеть от того, что будет дальше. В ближайшую неделю характер погоды будет неустойчивый. Потеплеет, конечно, но будут перепадать дожди. Возможно, еще на несколько дней сдвинется старт. Мы по югу давали прогноз на 2-5 мая, а по северу — на 7-9», ― добавила синоптик.
Аграрии, наоборот, обрадовались внезапной непогоде, рассказал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин. Зима в этом году была малоснежной, земля не напиталась влагой. По словам В. Шашкина, сейчас сложно запланировать точную дату сева.
«Даже обрадовались снегопаду — влага в землю пошла. Сеять будем, как почва позволит. Это же область такая — на одном склоне трактора тонут, на другом уже все высохло», ― рассказал он.
Приступать к посевным работам нужно тогда, когда температура почвы на глубине 10-12 см составит не менее 8 градусов, рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.
«Иначе посевы будут долго прорастать или могут вовсе погибнуть. Проверить готовность земли для посадки можно и старым дедовским способом. Для этого необходимо взять комок земли, сжать в руке и кинуть на твердый сухой участок примерно с высоты пояса. Если земля упадет комком — почва еще не готова, если рассыплется, значит, сухая — уже опоздали. В идеале кусок должен разлететься на несколько частей», ― пояснил М. Карпухин.
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 27 апреля, в Свердловской области начнутся дожди, которые продлятся в выходные. Кроме того, в мае в регионе возможны заморозки, так что аграриям стоит запастись укрывными материалами, рекомендуют эксперты.
Валерия Кабанова
В результате снегопада в Екатеринбурге 24 апреля 2018 года выпала половина месячной нормы осадков. Как рассказала УрБК начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк, больше всего от циклона пострадал Екатеринбург и его окрестности.
«В общем-то, большая часть снега в районе города и 30 км от него выпала. На остальной территории от 2 до 10 см снега выпало. С одной стороны, осадки благоприятны, потому что у нас будет влаги достаточно. Но именно для начала посевной кампании — это сдерживающий фактор. Температура ниже нормы идет где-то градуса на два, местами, может и на четыре градуса, это тоже задержит начало полевых работ. Пока снег растает, естественно, верхний слой почвы переувлажнится, плюс в дальнейшем в ближайшие дни ожидаются дожди. Поэтому оттаивание и подсыхание почвы будет сдерживаться. Конечно, посевная отодвинется на некоторое время», ― прокомментировала Л. Саваринюк.
Напомним, ранее эксперты уже предупреждали о том, что в этом году посевная кампания начнется на несколько дней позже среднелетних значений. В конечном счете каждый день может повлиять на урожай, отмечает Людмила Саваринюк.
«По нашему прогнозу старт посевной был запланирован на первую декаду мая, пока мы сдвига из-за снегопада не даем. Но вы знаете, весной день кормит год. Опоздание с севом даже на один день уже ведет к снижению урожая. Поэтому, конечно, не очень благоприятно, что такая погода сейчас. Но все будет зависеть от того, что будет дальше. В ближайшую неделю характер погоды будет неустойчивый. Потеплеет, конечно, но будут перепадать дожди. Возможно, еще на несколько дней сдвинется старт. Мы по югу давали прогноз на 2-5 мая, а по северу — на 7-9», ― добавила синоптик.
Аграрии, наоборот, обрадовались внезапной непогоде, рассказал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин. Зима в этом году была малоснежной, земля не напиталась влагой. По словам В. Шашкина, сейчас сложно запланировать точную дату сева.
«Даже обрадовались снегопаду — влага в землю пошла. Сеять будем, как почва позволит. Это же область такая — на одном склоне трактора тонут, на другом уже все высохло», ― рассказал он.
Приступать к посевным работам нужно тогда, когда температура почвы на глубине 10-12 см составит не менее 8 градусов, рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.
«Иначе посевы будут долго прорастать или могут вовсе погибнуть. Проверить готовность земли для посадки можно и старым дедовским способом. Для этого необходимо взять комок земли, сжать в руке и кинуть на твердый сухой участок примерно с высоты пояса. Если земля упадет комком — почва еще не готова, если рассыплется, значит, сухая — уже опоздали. В идеале кусок должен разлететься на несколько частей», ― пояснил М. Карпухин.
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 27 апреля, в Свердловской области начнутся дожди, которые продлятся в выходные. Кроме того, в мае в регионе возможны заморозки, так что аграриям стоит запастись укрывными материалами, рекомендуют эксперты.
Валерия Кабанова
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