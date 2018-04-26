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Банк России внес в «черный список» почти 6,4 тыс. участников финансового рынка

УрБК, Москва, 26.04.2018. Банк России к 23 апреля 2018 года внес в «черный список» 6 тыс. 392 участника финансового рынка, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмилу Тяжельникову.



По ее словам, регулятор объединил в этом перечне кредитные и некредитные финансовые организации.



База была составлена на основе ужесточенных требований к деловой репутации участников финансового рынка с учетом новых критериев.

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