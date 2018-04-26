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В Екатеринбурге средняя стоимость выставленного на продажу бизнеса выросла на 19%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В I квартале 2018 года средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге, выставленного на продажу на портале Avito, составила 3 млн 729 тыс. руб. Это на 12% меньше относительно предыдущего квартала и на 19% больше, чем годом ранее.



«По средней цене готового бизнеса на Avito за I квартал 2018 года Екатеринбург занимает шестое место среди городов-миллионников. Его средняя стоимость составила 109% от среднероссийского показателя в 3 млн 429 тыс. руб. и 81% от максимальной цены по стране, установленной в Ростове-на-Дону (4 млн 634 тыс. руб.)», ― сообщает пресс-служба компании.



Самыми дорогими оказались выставленные на продажу сельхозкомпании. По данным Avito, средняя стоимость готового бизнеса в этой категории в I квартале составила 14 млн 049 тыс. руб., что на 17% выше аналогичного периода 2017 года.



Также в лидерах оказались производственные предприятия (7 млн 487 тыс. руб.), однако по сравнению с I кварталом прошлого года этот бизнес потерял 2% в стоимости. Строительные компании, наоборот, заметно подорожали — в 3,3 раза, а их средняя цена составила 6 млн 902 тыс. руб.



Интернет-магазины стали для жителей Екатеринбурга самым доступным видом бизнеса, как и в целом по России. Их средняя стоимость составила 565 тыс. руб. и по сравнению с прошлым годом выросла на 66%.

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