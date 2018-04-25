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В аэропорту Кольцово на два месяца запретят перевозить гражданское и служебное оружие

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В аэропорту Кольцово с 25 мая по 25 июля 2018 года запретят перевозить гражданское и служебное оружие, а также патроны к нему. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Аэропорты Регионов».



Временный запрет на провоз оружия и патронов установлен в соответствии с указом президента Российской Федерации № 202 от 09.05.2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».



Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Москва и Московская область.



«Администрация аэропорта призывает пассажиров, вылетающих по данным направлениям, обратить особое внимание на указанную информацию и не планировать перевозку оружия и патронов к нему до 25 июля 2018 года включительно», — говорится в сообщении.

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