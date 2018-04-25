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УБРиР снизил ставки по ипотеке до 8,9% для новостроек в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с партнерами-застройщиками запустил акцию по приобретению строящегося и готового жилья в ипотеку под 8,9% годовых. Предложение действует до конца 2018 года, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Снижение ставок способствует росту интереса к покупке жилья с использованием заемных средств. По оценкам Дом.рф (АИЖК), в I квартале средняя ставка по ипотеке составила 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%), 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%). УБРиР благодаря широкой партнерской базе застройщиков готов предложить своим клиентам ипотеку под 8,9% годовых», — говорится в сообщении.



Согласно условиям акции, первоначальный взнос составляет от 20%, а приобретаемый объект недвижимости должен быть возведен (или возводится) аккредитованным застройщиком — партнером УБРиР. С полным списком застройщиков и подробными условиями предоставления кредита можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека».

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