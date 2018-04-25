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За год объем перевозок строительных грузов на Южном Урале вырос в 7,6 раза

УрБК, Челябинск, 25.04.2018. В I квартале 2018 года объем перевозок строительных грузов Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) достиг 108 тыс. 636 т. Это в 7,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Традиционно наш филиал обеспечивает большой объем перевозок строительных грузов в регионе. Росту показателей способствовал высокий уровень логистического сервиса, позволяющий максимально использовать вагонный ресурс. Положительный эффект также дала активная работа с ключевыми грузовладельцами Урала, поставляющими свою продукцию на внутренний рынок и в страны ближнего и дальнего зарубежья», — рассказал директор Челябинского филиала Владимир Терехов.



В целом объем перевозок в цементовозах и крытых вагонах вырос на 26% в годовом выражении, до 362 тыс. т, грузооборот — на 37%, до 709,6 млн т-км. Помимо строительного груза увеличились объемы перевозок и других номенклатур грузов: цемента — на 34%, до 69 тыс. 973 т, огнеупоров — на 13%, до 49 тыс. 519 т, продуктов перелома — в 1,2 раза, до 42 тыс. 654 т.



Объем внутренних перевозок в крытых вагонах ПГК увеличился на 14%, до 146 тыс. т, цементовозах — на 37%, до 133 тыс. т. Кроме того, с конца прошлого года филиал демонстрирует устойчивый рост отгрузок на экспорт. В крытых вагонах экспортные перевозки в отчетный период выросли на 46%, до 78,7 тыс. т, в цементовозах — на 18,5%, до 3,8 тыс. т.

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