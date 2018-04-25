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Минфин на аукционах 25 апреля предложит ОФЗ на 30,1 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.04.2018. Минфин РФ на аукционах 25 апреля 2018 года предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30,1 млрд руб.



На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб., на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 млрд руб.



Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 18 апреля, разместил ОФЗ двух серий на 13 миллиардов рублей при лимите в 20 млрд руб., отмечает «Прайм».

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