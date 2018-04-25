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Минфин на аукционах 25 апреля предложит ОФЗ на 30,1 млрд рублей
25 апрель 2018 (09:02)
УрБК, Москва, 25.04.2018. Минфин РФ на аукционах 25 апреля 2018 года предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30,1 млрд руб.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб., на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 млрд руб.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 18 апреля, разместил ОФЗ двух серий на 13 миллиардов рублей при лимите в 20 млрд руб., отмечает «Прайм».
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб., на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 млрд руб.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 18 апреля, разместил ОФЗ двух серий на 13 миллиардов рублей при лимите в 20 млрд руб., отмечает «Прайм».
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