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Из-за снегопада в Екатеринбурге мобильный трафик абонентов «МегаФона» вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за снегопада в Екатеринбурга мобильный трафик абонентов «МегаФона» увеличился в 1,5 раза по сравнению с обычным потреблением. Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.



«Если для горожан резкое изменение погоды становится событием, для связистов — это обычные условия работы. Надежность сети «МегаФона» на Урале неоднократно была проверена обильными снегопадами, весенними подтоплениями и летним зноем. Оставаться на связи, вызвать спасателей или отправить снимки происходящего можно в жару от +50°C и экстремальные морозы до -40°C», — говорится в сообщении.



«На Урале порой неясно, когда может пойти снег. Если для людей, особенно автомобилистов, это большие неприятности, для наших инженеров — стандартная ситуация. Сеть готова выдержать перепады температур и не требует специальной подготовки или очистки снежного покрова — у интернета «универсальные шины» в любых метеорологических условиях», — отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Как сообщили представители компании, телеком-оборудование готово работать в широком диапазоне температур. Все важные элементы находятся в герметичных контейнерах-аппаратных, где поддерживается необходимый режим — в среднем это +20°C. Требуемую температуру внутри помещения обеспечивает климат-контроль: система кондиционирования круглый год обеспечивает охлаждение оборудования, а если ударят сильные морозы, автоматически будет включен обогрев.



«Микроклимат в смартфонах уральцев находится под защитой: сигнал сети и быстрый интернет в самых неожиданных погодных условиях помогут выйти на связь или мгновенно отправить фото «апокалипсиса» в социальные сети и мессенджеры», — сообщили в «МегаФоне».

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