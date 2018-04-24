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Суд оштрафовал дорожные службы Екатеринбурга на 100 тыс. рублей за снежные валы

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В январе 2018 года сотрудники ГИБДД выявили нарушения уборки снега на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге. Работники МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» при уборке механизированным способом допустили образование снежных валов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении в соответствие со статьей 28.2. КоАП РФ, который был рассмотрен в Кировском районном суде Екатеринбурга. МБУ «Кировский ДЭУ» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.



В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, представитель МБУ «Кировский ДЭУ» просил отменить постановление судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения. Однако апелляционный суд не нашел оснований для отмены, оставив постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения.

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