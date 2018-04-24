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Суд оштрафовал дорожные службы Екатеринбурга на 100 тыс. рублей за снежные валы
24 апрель 2018 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В январе 2018 года сотрудники ГИБДД выявили нарушения уборки снега на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге. Работники МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» при уборке механизированным способом допустили образование снежных валов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении в соответствие со статьей 28.2. КоАП РФ, который был рассмотрен в Кировском районном суде Екатеринбурга. МБУ «Кировский ДЭУ» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, представитель МБУ «Кировский ДЭУ» просил отменить постановление судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения. Однако апелляционный суд не нашел оснований для отмены, оставив постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения.
«По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении в соответствие со статьей 28.2. КоАП РФ, который был рассмотрен в Кировском районном суде Екатеринбурга. МБУ «Кировский ДЭУ» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, представитель МБУ «Кировский ДЭУ» просил отменить постановление судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения. Однако апелляционный суд не нашел оснований для отмены, оставив постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения.
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